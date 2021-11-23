Глава Новокузнецка прокомментировал информацию о митинге из-за QR-кодов

0
Фото:  

Мэр южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов в официальном Instagram-аккаунте опубликовал видеообращение к местным жителям, в ходе которого развеял слухи о проведении митинга в городе после введения системы QR-кодов.

Чиновник опроверг информацию о проведении митинга в Новокузнецке, информация о которых распространилась в социальных сетях. По словам градоначальника, в сообщениях в Сети якобы было указано, что мероприятие против новых ограничений в пандемию COVID-19 запланировано на вторник, 23 ноября, у здания администрации города.

Те, кто эту информацию распространяют, говорят, что глава города будет собирать совещание, проведет всех в большой зал, будет выступать. Я, дорогие друзья, вам заявляю: эта информация является фейком. Это подлая ложь, – подытожил в обращении Кузнецов.

Также он указал, что сотрудники мэрии не осведомлены об организации и проведении подобных массовых собраний.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти пустят пожилых новокузнечан в администрацию для вакцинации.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31291

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined