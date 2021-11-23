Глава Новокузнецка прокомментировал информацию о митинге из-за QR-кодов

Чиновник опроверг информацию о проведении митинга в Новокузнецке, информация о которых распространилась в социальных сетях. По словам градоначальника, в сообщениях в Сети якобы было указано, что мероприятие против новых ограничений в пандемию COVID-19 запланировано на вторник, 23 ноября, у здания администрации города.

– Те, кто эту информацию распространяют, говорят, что глава города будет собирать совещание, проведет всех в большой зал, будет выступать. Я, дорогие друзья, вам заявляю: эта информация является фейком. Это подлая ложь, – подытожил в обращении Кузнецов.

Также он указал, что сотрудники мэрии не осведомлены об организации и проведении подобных массовых собраний.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти пустят пожилых новокузнечан в администрацию для вакцинации.