Глава Новокузнецка признал наличие мошенничества в общественном транспорте города

Во время эфира к мэру обратилась жительница Новокузнецка, которая пожаловалась на маршрутное такси № 345. По словам горожанки, водители этого маршрута не выдают билеты, долго стоят на остановках и не реагируют на замечания. В салоне, как отметила женщина, всегда грязно, а кондукторы грубят.

В ответ на это градоначальник напомнил о недавно проведенной транспортной реформе, которая, по его мнению, касалась не только непосредственно автобусов, но и власти в этой сфере.

- Мы отстранили от власти тех, кто 25 лет доминировали в этом вопросе. На самом деле власть должна быть последовательной твердой, правильной и прозрачной. И последнее, что осталось от этой власти — ПАЗик № 345, - отметил Кузнецов.

Он подтвердил, что указанная маршрутка работает за рамками закона, так как не прошла необходимую проверку. Транспорт при этом использует дорожную сеть, принадлежащую государству, что можно расценить уже не как нарушение, а как мошенничество, считает Кузнецов.

- Проникновение частников туда — незаконно. Это не просто нарушение, это уже мошенничество, это преступление, - заявил глава Новокузнецка.

В связи с работой маршрутки № 345 уже были поданы заявления в правоохранительные органы, добавил градоначальник.

Напомним, ранее Сергей Кузнецов также высказался о юных безбилетниках на городском транспорте.