Глава Новокузнецка поделился планами по строительству двухуровневой развязки на Рембыттехнике

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Власти южной столицы Кузбасса признали потенциально аварийным участок в центре города и поделились планами по исправлению ситуации.

Жители Новокузнецка пожаловались на организацию транспортной развязки на кольце у Рембыттехники в Центральном районе города.

В связи с обилием торговых объектов, находящихся поблизости, автомобильный поток также немаленький. Все это чревато созданием потенциально аварийных ситуаций. Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов эфире передачи "Утро с мэром" подтвердил это, заявив, что сам наблюдал подобные картины.

— Если мне позволит пространство и время пребывания на этой должности, я однозначно запущу в проект виадук или двухуровневую развязку с выходом со Строителей на Ильинку и запсибовский мост. Это нужно делать обязательно, чтобы оттуда выезжали беспрепятственно, а все, кто едут с Ноградской или Хлебозаводской, проезжали под мостом, — сказал Кузнецов.

По словам мэра, проект дорогостоящий и требует тщательной проработки.

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