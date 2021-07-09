Глава Новокузнецка озвучил сроки обновления трамвайных путей

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На территории южной столицы Кузбасса местные власти запланировали обновить трамвайные пути. В какой срок будут выполнены работы рассказал градоначальник Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Мэр южной столицы Кузбасса заверил, что ремонт трамвайных рельсов должен быть выполнен до конца 2021 года. Так, работники приступят к обновлению путей в Топольниках, что касается Кузнецкого района, то там дорожники переберут пути и выровняют переезд около ликерки на Ленина.


Следующим шагом станет починка рельсов на улице Орджоникидзе около и выполнение подъездов у Левого берега к мосту Кузнецкому, заявил Сергей Кузнецов.


Ранее редакция AVOKADO сообщала, что трамваи почти за 800 млн рублей появятся в Новокузнецке.

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