Глава Новокузнецка озвучил сроки обновления трамвайных путей

Мэр южной столицы Кузбасса заверил, что ремонт трамвайных рельсов должен быть выполнен до конца 2021 года. Так, работники приступят к обновлению путей в Топольниках, что касается Кузнецкого района, то там дорожники переберут пути и выровняют переезд около ликерки на Ленина.



Следующим шагом станет починка рельсов на улице Орджоникидзе около и выполнение подъездов у Левого берега к мосту Кузнецкому, заявил Сергей Кузнецов.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что трамваи почти за 800 млн рублей появятся в Новокузнецке.