Глава Новокузнецка отреагировал на сообщение о разорении городских клумб

О том, что неизвестные потрошат городские клумбы в Саду Металлургов сообщила жительница Нвокузнецка, которая во время пробежки застала нарушителей за скверным занятием возле цветников. С ее слов, за 30 минут ей удалось насчитать не менее пяти подобных случаев.

Происходящее свидетельница зафиксировала на камеру мобильного телефона и разместила кадры в личном Instagram-аккаунте. При этом горожанка в публикации сделала отметку аккаунта мэра Сергея Кузнецова, который обратил внимание на пост.