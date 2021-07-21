Глава Новокузнецка отчитался о ходе строительства инфекционной больницы

О ходе строительства медицинского учреждения рассказал мэр Новокузнецка в личном Instagram-аккаунте. В тексте публикации он указал, что к настоящему моменту на территории уже готовы здания, сооружения и сети.

Кроме того, сейчас на площадке ведется подготовка к открытию новой инфекционной больницы. К сдаче больничного комплекса привлечен целый штаб специалистов.

– Сегодня идет поэтажная проверка. Завоз оборудования. То есть мы активно готовимся, перевозим мебель, функциональные кровати, оборудование. Современный больничный комплекс –12 корпусов, – прокомментировал в подписи к посту Кузнецов.

Глава города указал, что в основном здании обустроены почти 100 изолированных боксов, где при необходимости смогут развернуть более 300 коек. Также в новом учреждении пациенты с легкими формами заболеваний смогут получать необходимое лечение на дневном стационаре, что касается тяжелых больных, то их поместят в оборудованные помещения.