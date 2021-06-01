Глава Новокузнецка опубликовал план праздничных мероприятий на День защиты детей

В личном Instagram-аккаунте глава Новокузнецка разместил публикацию с планом праздничной программы, которая пройдет в День защиты детей, 1 июня. По словам Сергея Кузнецова, на сутки южная столица шахтерского края превратится в город детства.

Согласно расписанию, в Саду Алюминщиков местные жители смогут посетить концертно-развлекательную программу с ростовыми куклами, сделать памятные снимки в оборудованной зоне для фотографий и посетить мастер-класс по аквагриму. Также горожане получат возможность стать участниками конкурса рисунков на асфальте, тематических игр, а также побороться за призы и насладиться выступлениями детских творческих коллективов.

В Куйбышевском районе на площади общественных мероприятий специалисты проведут мастер-классы по изготовлению национального сувенира, пройдет дефиле "Национального костюма" с участием творческих коллективов района и конкурс "Мисс веснушка" с флешмобом "Я, ты, он, она-вместе детская страна".



Также общественные мероприятия запланированы на площади Заводского района, где будет работать образовательное пространство "Профессии на страже безопасности".