Глава Новокузнецка опубликовал план мероприятий ко Дню Победы

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Стала известна праздничная программа, которая пройдет в южной столице Кузбасса 9 мая. Планом мероприятий на день поделился в соцсетях глава города Сергей Кузнецов.

В 8:00 во всех районах Новокузнецка пройдет возложение цветов в память о погибших в Великой Отечественной войне. С 10:00 на улице Кирова, недалеко от здания городской администрации, начнется торжественный марш при участии почетных гостей. Затем задействованную в шествии боевую технику установят в Центральном районе на площади общественных мероприятий.


В течение дня у новокузнечан будет возможность написать письмо неизвестному солдату, впоследствии передав его аниматору в советской военной форме. В нескольких местах города состоится фотовыставка: в галерее Сада Алюминщиков, на площадках Дома творческих Союзов и Новокузнецкого художественного музея. Наряду с фотовыставкой план мероприятий включает музейную выставку, а также парад ретро-автомобилей и ряд других акций.


Завершится День Победы праздничным салютом в 22:00, написал в своем аккаунте в соцсети Сергей Кузнецов.

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