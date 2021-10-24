Глава Новокузнецка лишил горожан возможности комментировать пост о новой инфекционке

В своей публикации Сергей Кузнецов заявил, что в настоящее время новый инфекционный комплекс, расположенный в Заводском районе города, работает в полном объеме принимая пациентов, в том числе с COVID-19. Отдельного упоминания удостоились современное оборудование и собственный пищеблок больницы.

Последний, как упомянул мэр, использует "уникальную для Кузбасса" систему порционирования питания, которая заключается в разделении блюд по отделениям еще в пищеблоке, откуда потом еда доставляется к пациентам в ударопрочной посуде.

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