Глава Новокузнецка лишил горожан возможности комментировать пост о новой инфекционке

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На своей странице в социальных сетях мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов опубликовал новый пост, посвященный новой инфекционной больнице, однако, в отличие от других публикаций, эту он комментировать запретил.

В своей публикации Сергей Кузнецов заявил, что в настоящее время новый инфекционный комплекс, расположенный в Заводском районе города, работает в полном объеме принимая пациентов, в том числе с COVID-19. Отдельного упоминания удостоились современное оборудование и собственный пищеблок больницы.


Последний, как упомянул мэр, использует "уникальную для Кузбасса" систему порционирования питания, которая заключается в разделении блюд по отделениям еще в пищеблоке, откуда потом еда доставляется к пациентам в ударопрочной посуде.


Несмотря на это, прокомментировать уникальное нововведение или задать вопросы горожанам не удастся, поскольку пост оказался заблокирован для комментариев пользователей. С чем связано такое решение, не сообщается.

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