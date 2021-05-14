Глава Новокузнецка лично посетил городскую школу с проверкой после стрельбы в Казани

Массовые проверки прошли накануне в Новокузнецке. Глава города также и лично посетил одно из образовательных учреждений южной столицы Кузбасса.

Рассказывая о мероприятии, градоначальник уточнил, что провел проверку систем контроля доступа, координацию работы с ЧОП и правоохранительными органами, внутреннюю систему безопасности. Помимо того, Кузнецов пообщался с директором и работниками школы.

Также мэр отметил, что уже к моменту публикации его поста в городе собрали рабочую группу, в задачи которой войдет проведения анализа возможных упущений и недостатков в системе безопасности школ.

Результаты работы группы будут известны позже.

В публикации Кузнецова также подчеркивается, что все образовательные учреждения города, включая школы и детские сады, оборудованы тревожными кнопками.