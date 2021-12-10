Глава Минздрава раскрыл состояние зараженных омикрон-штаммом россиян

Глава Министерства здравоохранения России подтвердил, что пока в стране находятся лишь два человека со штаммом "омикрон", что ранее заявляли и в Роспотребнадзоре. По его словам, несмотря на пугающую информацию об опасности этого вида вируса, соотечественники переносят все в легкой форме.

‒ Там легкое течение, ‒ рассказал Михаил Мурашко, цитирует его ТАСС.



Министр здравоохранения подчеркнул, что пока в ведомстве узнают данные пассажиров, которые летели вместе с зараженными "омикроном" россиянами из ЮАР.





Напомним, 6 декабря в России подтвердили случаи заражения новым штаммом "омикрон", открытого впервые в ЮАР и распространившегося на более чем 30 стран. Вирус этого типа считают опаснее предшественников, однако ученые еще проверяют эту информацию и проводят исследования.