Глава Минздрава раскрыл состояние зараженных омикрон-штаммом россиян

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ответил на вопрос о состоянии россиян, прилетевших из ЮАР на родину с новым штаммом "омикрон".

Глава Министерства здравоохранения России подтвердил, что пока в стране находятся лишь два человека со штаммом "омикрон", что ранее заявляли и в Роспотребнадзоре. По его словам, несмотря на пугающую информацию об опасности этого вида вируса, соотечественники переносят все в легкой форме.

‒ Там легкое течение, ‒ рассказал Михаил Мурашко, цитирует его ТАСС.

Министр здравоохранения подчеркнул, что пока в ведомстве узнают данные пассажиров, которые летели вместе с зараженными "омикроном" россиянами из ЮАР.


Напомним, 6 декабря в России подтвердили случаи заражения новым штаммом "омикрон", открытого впервые в ЮАР и распространившегося на более чем 30 стран. Вирус этого типа считают опаснее предшественников, однако ученые еще проверяют эту информацию и проводят исследования.

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