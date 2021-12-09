Глава Минздрава Кузбасса подал в отставку

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Министр здравоохранения Кемеровской области написал заявление об увольнении.

Сегодня, 9 декабря, стало известно, что Михаил Малинин, глава кузбасского Минздрава, подал в отставку. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на источник в ведомстве.

– Михаил Малин отправлен в отставку, причина которой не уточняется, – рассказал собеседник сайта.

По данным источника, место министра здравоохранения Кемеровской области сейчас вакантно. О кандидатах на эту должность информации нет.


На официальный запрос VSE42.Ru в ведомстве сообщили, что Михаил Малин ушел на больничный. Дать комментарии по поводу сообщений об отставке чиновника представители регионального Минздрава не смогли.

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