Глава Минприроды РФ назвал сроки истощения запасов нефти и газа в стране

Согласно прогнозам главы Минприроды РФ, при текущих объемах добычи обеспеченность всех запасов нефти в стране составляет 59 лет, а природного газа должно хватить на 103 года, передает его слова издание "РБК".

По мнению Козлова, существуют разные месторождения: одни высвобождаются, а другие к настоящему моменту не получают полную нагрузку.

— В любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах. Перед нами стоит задача загружать Северный морской путь, — отметил российский государственный деятель.

Кроме того, министр заявил, что удерживать себестоимость разработки трудноизвлекаемой нефти является не простой задачей для ответственных лиц. Препятствуют регулировке цен иностранные партнеры, не позволяющие России применять определенные технологии.

Согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась на 8,6%, до 512,68 млн т. В 2019 году страна побила постсовесткий рекорд, достигнув 568 млн т нефти и конденсата. Добыча газа в прошлом году составила 692,33 млрд куб. м.