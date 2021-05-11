Глава Минприроды РФ назвал сроки истощения запасов нефти и газа в стране

0
Фото:  

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов назвал предполагаемые даты истощения запасов газа и нефти на территории страны.

Согласно прогнозам главы Минприроды РФ, при текущих объемах добычи обеспеченность всех запасов нефти в стране составляет 59 лет, а природного газа должно хватить на 103 года, передает его слова издание "РБК".


По мнению Козлова, существуют разные месторождения: одни высвобождаются, а другие к настоящему моменту не получают полную нагрузку.

— В любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах. Перед нами стоит задача загружать Северный морской путь, — отметил российский государственный деятель.

Кроме того, министр заявил, что удерживать себестоимость разработки трудноизвлекаемой нефти является не простой задачей для ответственных лиц. Препятствуют регулировке цен иностранные партнеры, не позволяющие России применять определенные технологии.


Согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась на 8,6%, до 512,68 млн т. В 2019 году страна побила постсовесткий рекорд, достигнув 568 млн т нефти и конденсата. Добыча газа в прошлом году составила 692,33 млрд куб. м.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24892

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined