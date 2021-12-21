Глава МЧС рассказал о состоянии выжившего при ЧП на беловской шахте спасателя

0
Фото:  

Врио главы МЧС Александр Чуприян сообщил о состоянии горноспасателя, который самостоятельно выбрался из беловской шахты после того, как его признали погибшим.

В настоящее время единственный выживший из признанных погибшими на шахте "Листвяжная" (ХК "СДС-Уголь") Александр Заковряшин находится в больнице. Подробности о состоянии здоровья пострадавшего рассказал ТАСС врио главы МЧС Александр Чуприян.

– Сейчас он все еще в больнице в относительно удовлетворительном состоянии, мы постоянно наблюдаем за ходом его лечения, – заявил он.

На данный момент известно, что угрозы жизни спасателя нет. При этом Чуприян указал, что Заковряшину удалось выжить под землей благодаря использованию найденных в шахте самоспасателей. Обессиленный, он уперся в стену выработки, и тогда его заметили.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31965

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined