Глава МЧС рассказал о состоянии выжившего при ЧП на беловской шахте спасателя

В настоящее время единственный выживший из признанных погибшими на шахте "Листвяжная" (ХК "СДС-Уголь") Александр Заковряшин находится в больнице. Подробности о состоянии здоровья пострадавшего рассказал ТАСС врио главы МЧС Александр Чуприян.

– Сейчас он все еще в больнице в относительно удовлетворительном состоянии, мы постоянно наблюдаем за ходом его лечения, – заявил он.

На данный момент известно, что угрозы жизни спасателя нет. При этом Чуприян указал, что Заковряшину удалось выжить под землей благодаря использованию найденных в шахте самоспасателей. Обессиленный, он уперся в стену выработки, и тогда его заметили.