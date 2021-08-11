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Глава кузбасской организации попала под суд за махинации с документами

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Глава коммерческой организации из южной столицы Кузбасса стала фигуранткой уголовного дела по факту совершения мошенничества в крупном размере.

Так, в ходе прокурорской проверки удалось установить, что женщина использовала свое служебное положение в корыстных целях. По версии следствия, в ноябре 2019 года руководитель компании подала в администрацию Новокузнецка заявление на получения субсидии в размере 467,5 тысяч рублей, чтобы возместить затраты за аренду помещения. Правда подтверждающие расходы документы оказались подделаны.


В результате фигурантке предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения, в крупном размере).
Дело с обвинительным заключением передано в Центральный районный суд южной столицы Кузбасса для рассмотрения по существу.

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