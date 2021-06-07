Глава кузбасской фирмы скрыл от налогов сумму в 25 раз больше выплаченного за это штрафа

Как сообщается, глава общества с ограниченной ответственностью накопил задолженность по налоговым платежам, включая налог на добавленную стоимость за товары (НДС), на прибыль организации, на имущество и по страховым взносам. Чтобы избежать принудительного взыскания руководитель компании остановил операции по счетам в банках и скрыл от государства 2,5 миллиона рублей.

В результате Центральный районный суд Новокузнецка признал предпринимателя виновным по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ и назначил ему уголовный штраф в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Кемеровской области.