Глава кузбасского района в соцсети рассказал о встрече с медведем

Фролов рассказал, что медведь вышел к местным поселенцам в районе жилой деревни Топкинского района. На съемке, которую он прикрепил к своему посту в среду, 9 июня, можно заметить, как крупный зверь резво передвигается по полю и не спешит покидать местность.

– Уважаемые жители! Будьте бдительны! Сегодня в районе дер. Бархатово жители увидели медведя. Помните: лучший способ предотвратить конфликт при встрече с медведем – это избежать встречи с ним!, – предостерег глава района земляков.

Кроме того, чиновник прописал в тексте к публикации ряд правил, которые помогут людям избежать судьбоносной встречи с хозяином тайги. Он призвал посетителей леса шуметь, петь и громко разговаривать. При передвижении посоветовал обходить стороной открытые места и редколесья, а если столкновения со зверям избежать не удалось, то в таком случае, по словам Сергея Фролова, следует не убегать, а стоять на месте и громко кричать.