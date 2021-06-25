Глава кузбасского города заявил о приходе третьей волны COVID-19

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Мэр Белов записал обращение к местным жителям в связи с ростом случаев заражения коронавирусом в регионе. Градоначальник сообщил о возможности возвращения к прежним ограничительным мерам.

В своей речи Алексей Курносов подчеркнул, что в городе только за неделю были зафиксированы еще 14 случаев заболевания COVID-19. Несколько человек, а именно – двое, погибли, находясь на лечение от коронавируса.


Из-за сложившихся обстоятельств – роста случаев передачи инфекции – власти вынуждены вернуться к ограничительным мерам, которые применялись ранее. Медучреждения снова перепрофилируют в ковидарии. Как отметил градоначальник, так произошло и в Белове – там вновь начали размещать пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в родильном доме. Сейчас там лечатся 31 человек.


По его словам, ухудшение эпидемиологической ситуации может быть обусловлена приходом третьей волны COVID-19. Он отметил, что возможны и последующие волны пока те ограничения, которые вводятся властями, затрагивают только проведение массовых мероприятия.

- Если ситуация не изменится, может вернуться и удаленка для школьников и студентов. Могут быть закрыты кафе, парикмахерские и магазины, как это было в прошлом году. Уважаемые земляки, нам нужен коллективный иммунитет для сохранения жизни и здоровья каждого из нас, - подчеркнул Алексей Курносов.

Вместе с этим, глава города призвал местных жителей привиться от COVID-19 и продолжать соблюдать все необходимые меры профилактики, подчеркнув, что вакцина в городе имеется в достаточном количестве.


Отметим, что на утро четверга, 24 июня, за сутки было зафиксировано еще 162 случая заражения COVID-19. Двое человек скончались из-за болезней, сопутствовавших переносу коронавируса.

Видео: Официальная страница главы Беловского городского округа Алексея Курносова

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