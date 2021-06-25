Глава кузбасского города заявил о полном истощении запасов вакцины от COVID-19

На официальной странице главы Прокопьевска Андрея Мамева местные жители рассказали, что в пунктах для вакцинации от коронавируса закончилась вакцина. Горожане также возмутились отсутствием информации об этом в открытом доступе.

В ответ на это градоначальник подтвердил, что вакцина действительно закончилась. Он также отметил, что следующая поставка препарата ожидается на текущей неделе.

Напомним, ранее стало известно, что самолет с новой партией препаратов от COVID-19 уже приземлился в Кузбассе.