Глава кузбасского города заявил о почти тысяче погибших от COVID-19 с начала года

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Мэр Анжеро-Судженска Александр Рыбалко заявил, что с начала этого года от последствий коронавирусной инфекции скончалось около 1000 жителей Кемеровской области.

Сегодня, 29 октября, на странице главы Анжеро-Судженска в социальных сетях появился пост, к которому чиновник прикрепил видео со статистикой по коронавирусу в Кузбассе.

‒ 946 кузбассовцев умерло от COVID-19 с начала года, ‒ отметил Александр Рыбалко в своем Instagram-аккаунте.

В прикрепленном ролике отмечается, что новый штамм коронавируса весьма опасен: из находящихся на ИВЛ, по прогнозам, выживает лишь каждый четвертый. При этом 80% пациентов на ИВЛ — непривитые пенсионеры старше 60 лет.


Ранее редакция AVOKADO писала о дополнительном финансировании медицины Кузбасса, направленном на борьбу с COVID-19.

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