Глава кузбасского города заявил о почти тысяче погибших от COVID-19 с начала года

Сегодня, 29 октября, на странице главы Анжеро-Судженска в социальных сетях появился пост, к которому чиновник прикрепил видео со статистикой по коронавирусу в Кузбассе.

‒ 946 кузбассовцев умерло от COVID-19 с начала года, ‒ отметил Александр Рыбалко в своем Instagram-аккаунте.

В прикрепленном ролике отмечается, что новый штамм коронавируса весьма опасен: из находящихся на ИВЛ, по прогнозам, выживает лишь каждый четвертый. При этом 80% пациентов на ИВЛ — непривитые пенсионеры старше 60 лет.

Ранее редакция AVOKADO писала о дополнительном финансировании медицины Кузбасса, направленном на борьбу с COVID-19.