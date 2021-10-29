Глава кузбасского города возмутился выбрасывающим мусор с балкона мужчиной

Инцидент произошел в Юрге на проспекте Победы, 43: местный житель попал на камеру во время того, как сбрасывал с балкона четвертого этажа строительный мусор. Произошедшее прокомментировал в соцсетях глава города Алексей Фомин, приложив соответствующий снимок.

— На фото "герой" инцидента, который, наверное, не понимает, что это в принципе недопустимо, территория под окнами превращена в помойку. В первую очередь это опасно и может серьезно травмировать случайного прохожего! — написал градоначальник.

Мэр призвал горожан снимать на камеру подобные нарушения и сообщать о них правоохранителям.