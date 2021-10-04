Глава кузбасского города упрекнул жителей в "бескультурье"

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На официальной странице главы Юрги Алексея Фомина появилось обращение к местным жителям, которые разбрасывают мусор, показывая "бескультурье".

В своем посте мэр разместил снимок, сделанный на мусорной площадке на улице Волгоградской, 28а. На фото видно лежащий около контейнеров мусор. По словам Алексея Фомина, отходы расставлены рядом, несмотря на пустующие баки. При этом такая ситуация наблюдается и в других частях города.

- К сожалению, это не единичный случай. Работникам коммунальных служб часто приходится убирать за людьми, которые таким вот образом демонстрируют свое бескультурье, - написал градоначальник.

Он также отметил, что определенные претензии к работе регионального оператора тоже есть, однако в данном случае ситуация касается именно местных жителей.

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