Глава кузбасского города рассказал о проведении масочных рейдов

В условиях роста заболевания коронавирусной инфекцией, рабочие группы постоянно устраивают рейды в общественных местах Прокопьевска и других территориях Кузбасса.
— С начала 2022 года проверено 1,5 тысячи торговых точек, 900 единиц общественного транспорта. Выявлено более 200 нарушений, — написал в своем Instagrm-аккаунте Максим Шкарабейников.
Сотрудники администрации города, полиции, представители Роспотребнадзора продолжат проверку масочного режима.
Напомним, сейчас по кодексу об административных правонарушениях, антимасочникам за несоблюдение правил грозит штраф до 30 000 рублей, а должностным лицам ‒ до 50 тысяч рублей.
Загрузка комментариев