Глава кузбасского города объявил о строительстве нескольких новых спортплощадок

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Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил о строительстве новых многофункциональных площадок.

Сейчас в Кузбассе действует программа «Твой Кузбасс-твоя инициатива». Ее суть заключается в благоустройстве различных объектов.

Благодаря проводимому проекту, в южной столице Кузбасса построят шесть площадок для занятий спортом.


Планируется, что весной-летом 2022 года начнется строительство многофункциональных центров на территории Заводского, Кузнецкого и Новоильинского района. В последнем расположится воркаут-площадка. В центральном районе появится новый футбольный стадион, сообщает глава города Сергей Кузнецов в своём Instagram-аккаунте.


За время реализации программы, в Новокузнецке преобразили восемь объектов.

Фото: Instagram/ skuznetsov_nk

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