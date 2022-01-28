Глава кузбасского города объявил о строительстве нескольких новых спортплощадок

Сейчас в Кузбассе действует программа «Твой Кузбасс-твоя инициатива». Ее суть заключается в благоустройстве различных объектов.

Благодаря проводимому проекту, в южной столице Кузбасса построят шесть площадок для занятий спортом.

Планируется, что весной-летом 2022 года начнется строительство многофункциональных центров на территории Заводского, Кузнецкого и Новоильинского района. В последнем расположится воркаут-площадка. В центральном районе появится новый футбольный стадион, сообщает глава города Сергей Кузнецов в своём Instagram-аккаунте.

За время реализации программы, в Новокузнецке преобразили восемь объектов.