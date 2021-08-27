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Глава Кузбасса заявил о невозможности проведения газа на некоторых территориях региона

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Отсутствие газа в некоторых районах региона несмотря на старт программы газификации по всей стране, утвержденной президентом России, возмутило местных жителей, которые потребовали разъяснения по ситуации от местных властей.

В ответ губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отметил, что в настоящий момент в вопросах догазификации разбираются созданные региональные и муниципальные штабы, ответственные за принятие и обработку заявок.

– На сегодня штаб принял и обработал все заявки, и установил, что под эту программу у нас попадает 5 740 домов. Но сейчас стоит задача пройти в каждый дом, получить заявки, жильцы должны оформить все документы, потому что подать заявку на догазификацию может только собственник дома, – объяснил Цивилев во время прямой линии.

Также глава шахтерского края указал, что не на всех территориях Кузбасса есть возможность реализовать программу. Например, в случае, если отсутствует газопровод, то и нет технической возможности провести трубы. Как уточнил Цивилев, сроки реализации программы догазификации станут известны, когда все организационные вопросы будут решены, предварительно, до конца сентября.

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