Глава Кузбасса заявил о нехватке сотрудников на угольных предприятиях

Глава Кузбасса сообщил, что потребность в работниках возникла из-за увеличения добычи угля в регионе.
‒ Когда у нас вынуждены были останавливаться часть угольных предприятий, мы думали, что это будет для нас трагедией. Что делать с нашими шахтерами? Никакой трагедии нет. Их "разобрали" моментально. <…> Теперь у нас подъем угля, уголь добываем, в угольной отрасли у нас нехватка людей в Кузбассе, ‒ передает слова Сергея Цивилева ТАСС.
Губернатор отметил, что кузбасские шахтеры весьма востребованы на рынке труда. По словам главы региона, это объясняется высоким уровнем их подготовки и способностью принимать эффективные решения в максимально краткие сроки.
Загрузка комментариев