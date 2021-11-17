Глава Кузбасса заявил о намерении втрое увеличить налоги для бизнесменов

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В скором времени бизнесменов могут обязать пополнять казну Кемеровской области не менее чем на 50%. С предложением в три раза увеличить налоги для предпринимателей выступил губернатор Сергей Цивилев.

Соответствующее заявление было сделано в ходе открытого диалога с представителями регионального бизнеса. Губернатор предложил внести изменение в экономику региона, из-за чего малый и средний бизнес должны приносить в казну Кузбасса втрое больше, чем выплачивали обычно. Для сравнения, в 2021 году они пополнили местный бюджет всего 16% от всех поступлений.

– Я ставлю стратегическую задачу – выйти на 50% наполнения бюджета Кузбасса от деятельности малого и среднего бизнеса. Это снизит зависимость Кузбасса от мировых экономических кризисов, и регион начнет более стабильно развиваться, – заявил Цивилев.

Глава Кемеровской области добавил, что для достижения результата малому и крупному бизнесу необходимо тесно взаимодействовать, только в условиях активного сотрудничества получится достичь нужных 50%.


В ответ предприниматели предложили создать проектный офис, где будет возможно аккумулировать новые идей, что представитель правительства поддержал.

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