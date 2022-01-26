Глава Кузбасса высказался о введении в регионе дополнительных антиковидных мер

Контроль масочного режима на территории Кемеровской области ужесточен из-за распространения "омикрона", заявил губернатор Сергей Цивилев. Он также отметил, что допуск граждан в общественные места по QR-кодам будет пристально контролироваться. При этом введение новых мер по противодействию опасному вирусу COVID-19 пока не планируется.

– В дополнительных массовых ограничениях мы смысла не видим. Сейчас, при этой скорости распространения серьезные ограничения эффекта не дадут, – заявил глава Кузбасса в эфире "России 24".

Однако, по его мнению, в ближайшее время могут существенно возрасти риски замедления работы предприятий из-за того, что существенная часть сотрудников может заболеть. При этом Цивилев отметил, что несмотря на всю опасность заражения новым штаммом инфекции кардинальной остановки промышленных объектов не происходит.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровские власти сообщили долю свободных коек в больницах, где находятся пациенты с COVID-19 или подозрением на него. Как оказалось, большинство мест в учреждениях заняты. Стоит отметить, что накануне число умерших за сутки кузбассовцев с COVID-19 достигло нового рекорда.