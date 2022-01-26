Глава Кузбасса высказался о введении в регионе дополнительных антиковидных мер

0
Фото:  

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев прокомментировал возможность ужесточения мер по противодействию COVID-19 на фоне увеличения числа зараженных граждан и их смертей.

Контроль масочного режима на территории Кемеровской области ужесточен из-за распространения "омикрона", заявил губернатор Сергей Цивилев. Он также отметил, что допуск граждан в общественные места по QR-кодам будет пристально контролироваться. При этом введение новых мер по противодействию опасному вирусу COVID-19 пока не планируется.

– В дополнительных массовых ограничениях мы смысла не видим. Сейчас, при этой скорости распространения серьезные ограничения эффекта не дадут, – заявил глава Кузбасса в эфире "России 24".

Однако, по его мнению, в ближайшее время могут существенно возрасти риски замедления работы предприятий из-за того, что существенная часть сотрудников может заболеть. При этом Цивилев отметил, что несмотря на всю опасность заражения новым штаммом инфекции кардинальной остановки промышленных объектов не происходит.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровские власти сообщили долю свободных коек в больницах, где находятся пациенты с COVID-19 или подозрением на него. Как оказалось, большинство мест в учреждениях заняты. Стоит отметить, что накануне число умерших за сутки кузбассовцев с COVID-19 достигло нового рекорда.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32986

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined