Глава Кузбасса высказался о расследовании смертельного пожара в Тяжинском МО

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Губернатор шахтерского края Сергей Цивилев прокомментировал ход расследования смертельного пожара, в котором заживо сгорели четыре человека, в числе которых оказался ребенок.

Во время прямой трансляции с губернатором Кемеровской области жительница поселка Итатский, в котором пламя уничтожило несколько домов, задала главе региона вопрос о том, установлены ли виновники пожара.

– Будем дожидаться ответа правоохранительных органов, которые установят настоящего виновника. Виновник должен быть обязательно наказан, – заявил Цивилев.

Также он обратился к жителям поселков с просьбой сотрудничать со следствием, чтобы стражи закона смогли точно восстановить картину произошедшего, а также "правильно определить виновных".

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