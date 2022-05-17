Глава Кузбасса высказался о расследовании смертельного пожара в Тяжинском МО

Во время прямой трансляции с губернатором Кемеровской области жительница поселка Итатский, в котором пламя уничтожило несколько домов, задала главе региона вопрос о том, установлены ли виновники пожара.

– Будем дожидаться ответа правоохранительных органов, которые установят настоящего виновника. Виновник должен быть обязательно наказан, – заявил Цивилев.

Также он обратился к жителям поселков с просьбой сотрудничать со следствием, чтобы стражи закона смогли точно восстановить картину произошедшего, а также "правильно определить виновных".