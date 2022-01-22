Глава Кузбасса прокомментировал перевод школьников на дистант

Онлайн-собрание состоялось накануне в пятницу, 21 января. Во время выступления губернатор Кузбасса заверил, что выступает против перевода школьников на дистант. Он отметил, что обучение детей на дому — это крайняя мера, которую допустимо вводить только после тщательной консультации со специалистами Штаба по охране здоровья населения.
— Сейчас у директоров школ есть полномочия перевести в режим онлайн отдельные классы или образовательное учреждение полностью, если заболеваемость превысит 20%, — уточнил Цивилев.
Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровская школа-интернат перешла на дистанционное обучение.
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