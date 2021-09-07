Глава Кузбасса прокомментировал ход строительства Сибирского кластера искусств в Кемерове

Из заявления губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева следует, что все пять объектов Сибирского кластера искусств в кузбасской столице практически готовы к сдаче в эксплуатацию. При этом оставшиеся работы власти планируют завершить в течение двух месяцев.

– Из-за пандемии были очень сильно задержаны поставки сложного оборудования и материалов из-за рубежа. Сейчас идет настройка техники, благоустройство территории, все работы должны закончить в течение ближайших двух месяцев, – приводит слова Цивилева пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

В настоящий момент, со слов главы региона, в зданиях специалисты проводят пусконаладочные и фасадные работы.