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Глава Кузбасса прокомментировал ход строительства Сибирского кластера искусств в Кемерове

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О результатах строительных работ, которые ведутся на объектах Сибирского кластера искусств в Кемерове, рассказал глава региона, посетивший здания.

Из заявления губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева следует, что все пять объектов Сибирского кластера искусств в кузбасской столице практически готовы к сдаче в эксплуатацию. При этом оставшиеся работы власти планируют завершить в течение двух месяцев.

– Из-за пандемии были очень сильно задержаны поставки сложного оборудования и материалов из-за рубежа. Сейчас идет настройка техники, благоустройство территории, все работы должны закончить в течение ближайших двух месяцев, – приводит слова Цивилева пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

В настоящий момент, со слов главы региона, в зданиях специалисты проводят пусконаладочные и фасадные работы.

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