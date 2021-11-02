Глава Кузбасса потребовал публичных извинений от студии Артемия Лебедева за пост с горящим кинозалом

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Глава Кемеровской области Сергей Цивилев призвал к публичному раскаянию студию Артемия Лебедева за "насмешку" над пожаром в кемеровском ТЦ.

Свое требование глава Кузбасса озвучил в Сети. Цивилев в тексте обращения указал, что авторам изображения, которое появилось в Instagram-аккаунте студии известного российского изобретателя Артемия Лебедева, стоит публично попросить прощение у всех граждан Кемеровской области.

– Я не могу представить, что творится в голове у того, кто счел это смешным или остроумным, – указал губернатор.

Все началось с того, что картинку с горящим кинотеатром пользователи социальной сети расценили как отсылку к пожару в "Зимней вишне", где в 2018 году заживо сгорели 60 человек. Пост с соответствующим кадром был выпущен в честь праздника Дня всех святых, правда положительного отклика от аудитории публикации не досталось. В комментариях зрители раскритиковали снимок с охваченным огнем кинотеатром и отметили, что подобного рода фотография – это "насмешка" над трагедией в крупном кемеровском ТЦ.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что россияне обругали известного дизайнера за напоминание о пожаре в кемеровской "Зимней вишне".

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