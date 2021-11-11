Глава Кузбасса поручил чиновникам усилить контроль за уборкой улиц от снега

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в соцсети прокомментировал ход уборки городских улиц от снега после поступления многочисленных жалоб от местных жителей.

Пост с соответствующей информацией появился в Instagram-аккаунте главы Кузбасса. Из текста следует, что с начала ноября из города было вывезено 40,5 тысячи кубометров снежных осадков, а в прошлом году за этот период специалисты убрали всего 300 кубометров.


Несмотря на активную расчистку улиц, местные власти регулярно получали жалобы от граждан на высокие сугробы.

– Больше всего обращений в соцсетях за это время зафиксировали в Кемерове, Березовском и Анжеро-Судженске, видел сообщения из Прокопьевска и Ленинска-Кузнецкого, – заявил губернатор.

В связи с обильным выпадением снега Цивилев призвал глав муниципалитетов усилить контроль за ведением работ, а также проводить мониторинг соцсетей. Стоит отметить, что за уборку дворовых территорий ответственность несут управляющие компании.

Фото: Instagram / sergey_tsivilev

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