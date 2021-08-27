Глава Кузбасса объяснил причину запаха химии в воздухе Кемерова наличием частного сектора и машин

Жительница кузбасской столицы поинтересовалась у губернатора Кемеровской области чем люди дышат в регионе. По ее мнению, последние несколько лет в воздухе ощущается примесь неизвестных кисло-химических соединений.

– Последние 6-8 лет в атмосферу выпускают какой-то угарный газ с примесями химических соединений, явно кисло-химических каких-то, которыми невозможно дышать, – рассказала жительница областного центра.

Кроме того, собеседница в ходе прямой линии добавила, что с целью предотвратить распространение смога сотрудники кемеровского ТЦ вынуждены завешивать дополнительные вентиляционные отверстия вафельными полотенцами.

В ответ Цивилев отметил, что в настоящий момент в центре региона вред экологии наносит автомобильный и общественный транспорт, а также частный сектор. К эфиру подключился и мэр Илья Середюк, который для решения проблемы загрязняемости атмосферы предложил перевести коммунальную технику и фуры торговых сетей на газомоторное топливо. Глава города напомнил жительницы, что ранее власти уже закрыли два вредоносных частных мусорных полигона.