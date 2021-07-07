Глава Кузбасса назвал Путину сроки строительства объектов Сибирского кластера искусств

До конца июля 2021 года образовательный комплекс Сибирского кластера искусств будет сдан в эксплуатацию. Такое заявление сделал Сергей Цивилев президенту страны Владимиру Путину во время их совместной прогулке по строительной площадке объекта, пишет ТАСС.
— Это образовательный комплекс, его готовность — больше 95%. Через три недели мы его заканчиваем, потом три недели на получение лицензии (на образовательную деятельность), — отметил губернатор Кемеровской области.
Ранее редакция AVOKADO сообщала, что представитель кузбасской "культуры" рассказал о переносе сроков строительства объектов Сибирского кластера искусств.
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