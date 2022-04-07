Глава Кузбасса анонсировал прибытие известных артистов в регион

0
Фото:  

На предстоящей неделе Кемеровскую область посетят известные музыкальные группы. Певцы исполнят популярные хиты для жителей и гостей региона в честь празднования Дня космонавтики.

В ходе прямого эфира губернатора Сергея Цивилева, который состоялся в минувшую среду, 6 апреля, были названы подробности о проведении масштабного праздника. Речь идет о ежегодном Дне космонавтики, в честь которого на территории региона пройдет международный фестиваль "Ночь Юрия Гагарина".


Глава Кузбасса отметил, что торжественные мероприятия будут длиться на протяжении всей следующей недели, а именно: с понедельника, 11 апреля, и до воскресенья,17 апреля.

В рамках этой недели непосредственно фестиваль, как мероприятие, начнется в 20.00 в пятницу, 15 апреля, в ледовом дворце "Кузбасс". Приедут известные артисты. Будут выступать группа "Земляне", "Хор Турецкого", прокомментировал Цивилев.

При этом он отметил, что на празднике может лично присутствовать Борис Волынов – это "единственный ныне живущий летчик-космонавт из первого отряда космонавтов Юрия Гагарина".

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35121

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined