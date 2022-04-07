Глава Кузбасса анонсировал прибытие известных артистов в регион

В ходе прямого эфира губернатора Сергея Цивилева, который состоялся в минувшую среду, 6 апреля, были названы подробности о проведении масштабного праздника. Речь идет о ежегодном Дне космонавтики, в честь которого на территории региона пройдет международный фестиваль "Ночь Юрия Гагарина".

Глава Кузбасса отметил, что торжественные мероприятия будут длиться на протяжении всей следующей недели, а именно: с понедельника, 11 апреля, и до воскресенья,17 апреля.

– В рамках этой недели непосредственно фестиваль, как мероприятие, начнется в 20.00 в пятницу, 15 апреля, в ледовом дворце "Кузбасс". Приедут известные артисты. Будут выступать группа "Земляне", "Хор Турецкого", – прокомментировал Цивилев.

При этом он отметил, что на празднике может лично присутствовать Борис Волынов – это "единственный ныне живущий летчик-космонавт из первого отряда космонавтов Юрия Гагарина".