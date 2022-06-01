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Глава крупного медучреждения сменился в Кузбассе

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Министерство здравоохранения Кемеровской области назначило нового руководителя диспансера.

Сменился главврач кузбасского клинического кожно-венерологического диспансера. Теперь должность руководителя в данном медучреждении занимает Евгений Белов. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на источник в здравоохранении области.


Отметим, что с 2001 по 2007 год Белов занимал должность директора кемеровского кожно-венерологического диспансера, после чего стал главой областного диспансера до 2012 года. Кроме того, с 2018 по 2020 год он руководил Прокопьевской городской больницей №1.


Кузбасским клиническим кожно-венерологическим диспансером с 2014 года управляла Татьяна Павлова. По неофициальной информации, она ушла в отставку.

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