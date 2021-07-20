Глава ковидного госпиталя в Кемерове сообщил об отсутствии свободных мест в реанимации

Со слов главы кемеровского ковидного госпиталя, в реанимационном отделении, где он заведует, в настоящий момент заняты все койки. В общей сложности лечение получают 36 пациентов с тяжелой переносимостью вируса. При этом медик отметил, что все заболевшие ранее привиты не были.

— Вообще за время пандемии в отделение реанимации ни разу не поступал привитой пациент. Все тяжело переносили коронавирус. Многие из них погибли, к сожалению, — отметил Жданов.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что вакцинация пожилых граждан от COVID-19 ускорилась в Кузбассе.