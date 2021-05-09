Глава Кемеровской области Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем Победы

В воскресенье, 9 мая, по всей России граждане отмечают 76-летие окончания Великой Отечественной войны. В этой же связи кузбассовцев с знаменательным днем поздравил губернатор области Сергей Цивилев. Глава региона также напомнил о подвиге предков.

– Сегодня особый, одновременно светлый и грустный праздник. Это день памяти и скорби по павшим на полях сражений и гордости за страну, победившую нацизм, – сообщается в публикации губернатор в соцсетях.

Цивилев добавил, что в нашем регионе таких – тех, кто не вернулся домой с фронта – оказалось порядка 160 тысяч человек, подчеркнув, что сейчас долгом каждого кузбассовца является хранение памяти о великих свершениях предков и последующая передача истории о том, как ветераны смогли победить в Великой Отечественной войне.

Напомним, что ранее стало известно о том, что участники ВОВ получат приуроченные к годовщине Победы выплаты в Кузбассе.

В связи с празднованием 76-й годовщины Дня Победы по всей России сегодня идут Парады Победы. Соответствующие мероприятия прошли и в Кемерове: военная техника маршем проехалась по улицам города. О том, как это было, можно узнать из фоторепортажа, опубликованного на нашем сайте.