Глава Кемеровской области Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем Победы

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Губернатор шахтерского края Сергей Цивилев обратился к жителям региона с поздравлением в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне и поблагодарил ветеранов.

В воскресенье, 9 мая, по всей России граждане отмечают 76-летие окончания Великой Отечественной войны. В этой же связи кузбассовцев с знаменательным днем поздравил губернатор области Сергей Цивилев. Глава региона также напомнил о подвиге предков.

– Сегодня особый, одновременно светлый и грустный праздник. Это день памяти и скорби по павшим на полях сражений и гордости за страну, победившую нацизм, – сообщается в публикации губернатор в соцсетях.

Цивилев добавил, что в нашем регионе таких – тех, кто не вернулся домой с фронта – оказалось порядка 160 тысяч человек, подчеркнув, что сейчас долгом каждого кузбассовца является хранение памяти о великих свершениях предков и последующая передача истории о том, как ветераны смогли победить в Великой Отечественной войне.


Напомним, что ранее стало известно о том, что участники ВОВ получат приуроченные к годовщине Победы выплаты в Кузбассе.


В связи с празднованием 76-й годовщины Дня Победы по всей России сегодня идут Парады Победы. Соответствующие мероприятия прошли и в Кемерове: военная техника маршем проехалась по улицам города. О том, как это было, можно узнать из фоторепортажа, опубликованного на нашем сайте.

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