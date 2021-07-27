Глава Кемерова заявил о готовности ледового катка в Рудничном районе города

По словам градоначальника, в настоящее время строительство спортивного объекта подошло к финалу.
- Готов к приемке ледовый каток на Сосновом бульваре, - написал Середюк в последней публикации.
Мэр также опубликовал снимок, сделанный внутри нового ледового катка. Еще одна фотография на его странице была посвящена самому Сосновому бульвару, который сейчас находится на реконструкции.
Напомним, в начале текущего года крытый каток в Рудничном районе, по данным властей, был готов уже на половину. Фотографии внешнего вида нового спортивного сооружения также публиковались в Сети.
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