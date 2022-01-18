Глава Кемерова высказался о ликвидации трамваев

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Мэр столицы Кузбасса Илья Середюк рассказал, заменят ли автобусами трамваи.

Сегодня, 18 января, мэр Кемерова Илья Середюк озвучил некоторые решения по вопросам, касающимся общественного транспорта. Так, градоначальник заявил о сохранении маршрута №10. Кроме того, глава города прокомментировал "спорную" идею о ликвидации трамваев: некоторые кемеровчане считают, что от такого транспорта следует отказаться.

— Во-первых, трамвай для нашего города — это привычный вид транспорта. Ежедневно на линию выходят более 60 трамваев. Во-вторых, есть участки, по которым трамвай никак не заменить. Например, в завокзальной части города до "Азота", или в Кировском районе. Там, где пролегают трамвайные линии, нет автомобильных дорог, чтобы мы могли автобусы запустить и заменить трамвай на автобус. Трамвай будет в городе сохранен, — заявил Илья Середюк на своей официальной странице в Instagram.

Градоначальник отметил, что сейчас перед властями стоит задача обновления парка электротранспорта. В частности, замена требуется трамвайным путям, контактной сети и подвижному составу.

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