Глава Кемерова сообщил о планах по развитию Парка Чудес

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Власти собираются провести обновление городского парка, расположенного в Центральном районе кузбасской столицы. Об этом рассказал мэр города Илья Середюк.

Соответствующее заявление градоначальник сделал в рамках еженедельной рубрике «Кемерово. Неделя». Начал мэр с напоминания о том, что в частные структуры руководство над парком было передано 20 лет назад на правах аренды. Это же, в свою очередь, позволило обеспечить «развитие парк и привидение его в порядок». Происходило это за счет привлечения внешних инвестиций. Тем не менее, сейчас парку вновь требуются реновации, отметил Середюк.

- Мы выслушали предложения арендатора, составили перечень вопросов, которые нужно доработать, - уточнил мэр.

Полученная властями информация будет положена в будущую концепцию парка. Позже ее вынесут на обсуждение с местными жителями, по итогу которого будут составлены новые условия договора с арендатором. Последнего, как указал градоначальник, выберут на конкурсной основе.

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