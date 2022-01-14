Глава Кемерова ответил на жалобы об отмене маршрутки №10

Жители Кемерова в социальных сетях массово высказывают свое недовольство отменой маршрутного такси №10, следующего с Южного на Радугу. Напомним, что специалисты сообщили о невозможности заменить данную маршрутку аналогичным автобусом.

Глава Кемерова Илья Середюк рассказал, что мэрия анализирует сложившуюся ситуацию, однако решение об отмене маршрутки №10 пока остается в силе. При этом градоначальник отметил, что сохранение маршрута №10 обойдется бюджету в 20 миллионов рублей, сообщает VSE42.Ru.

Возможной альтернативой маршрутному такси №10 мэр Илья Середюк назвал автобус №32.