Глава Кемерова ответил на вопрос о сроках строительства нового ЖК около ледового дворца "Кузбасс"

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На своей странице в социальных сетях мэр Кемерова Илья Середюк ответил на вопрос местных жителей о возведении нового жилого комплекса на берегу Томи.

К главе города Кемерово обратилась горожанка с вопросом о строительстве нового жилого комплекса. Она отметила, что ранее в Сети уже появлялись сообщения о возведении жилья вдоль Томи параллельно Притомскому проспекту.

- Когда запланировано начало строительства, где можно посмотреть план застройки? - поинтересовалась кемеровчанка.

В ответ на это градоначальник сообщил, что создание комплекса в настоящее время находится на этапе проектирования.

- Проект жилого комплекса еще в разработке, - написал мэр.

Напомним, ранее в администрации рассказали, что недалеко от ледового дворца "Кузбасс" и спорткомплекса "Кузбасс-арена" может появиться новый ЖК общей площадью 150 тысяч квадратных метров на 7 000 жителей.

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