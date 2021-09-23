Глава Кемерова осветил текущую ситуацию с отоплением в городе

По словам градоначальника, в этом сезоне запуск отопления в жилые дом и социальные объекты начался раньше срока. Несмотря на это, в некоторых частях Кемерова поступление тепла в помещения может затягиваться, поскольку этот процесс трудоемкий и может сопровождаться авариями.
- В целом запуск тепла по городу состоялся. Но есть еще адреса, где надо перезапустить стояки, выполнить ремонты оборудования, устранить локальные повреждения, - написал Илья Середюк на своей странице в соцсети.
В настоящее время специалисты продолжат поэтапное устранение проблем.
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