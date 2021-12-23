Глава Гурьевска рассказал о реставрации крупного краеведческого музея

Реставрация одного из самых древних краеведческих музеев в регионе завершилась в Гурьевске в Кемеровской области. Глава города отметил, что из "дома с привидениями" объект культуры преобразился в полноценный "дворец".

– Сейчас подрядчик вносит небольшие штрихи по внутренней отделке и наводит порядок. Весной выполним благоустройство прилегающей территории: произведем асфальтирование, подсеем газон, установим ограждение, а также скамьи и вазоны, – добавил чиновник.

При этом из текста публикации следует, что второй этап по наполнению музея экспозиционным и мультимедийным оборудованием придется на 2022 год.