Глава ГУФСИН Кузбасса раскрыл данные о распространении COVID-19 в колониях области

По словам Константина Березнева, к настоящему моменту заболевание коронавирусной инфекцией официально подтверждено у 200 осужденных и 700 сотрудников учреждений ГУФСИН по всей Кемеровской области. При этом всего в исправительных колониях содержатся примерно 12 тысяч заключенных. Низкая заболеваемость коронавирусом среди них связана, как отметил начальник управления, с их изоляцией от общества. Это, в свою очередь, ограничивает число контактов, после которых можно заразиться COVID-19.

Что касается свиданий с родственниками, то все члены семьи заключенного обязаны предоставить ПЦР-тест на наличие коронавируса, сделанный не ранее чем за трое суток до посещения колонии. Костантин Березин отметил, что от этого зависит и безопасность осужденных.

Он также добавил, что с начала распространения COVID-19 в учреждениях ГУФСИН по Кузбассу было сделано около 10 тысяч исследований на коронавирус. Учитывая, что в системе работают примерно семь тысяч сотрудников, провериться на заболевание смогла только половина заключенных и работников колоний и только по одному разу, передает VSE42.Ru.