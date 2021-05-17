Глава Гидрометцентра России предсказал жаркую погоду в регионах Сибири

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Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об аномально теплой погоде в некоторых регионах Сибири, включая Кемеровскую область.

По словам Вильфанда, погодные аномалии затронут ряд областей России. Так, "супервысокие" температуры будут в Калмыкии, Волгоградской и Астраханской областях, в последней – +31-36°C.

– В Поволжье и на Урале наиболее интересная ситуация, поскольку циклоническая ложбина не будет распространяться дальше ЦФО, – сообщил метеоролог.

Повысится температура до отметок +30-35°C в Кировской, Самарской, Саратовской областях, а что касается Оренбургской, то там столбик термометра может дойти до +37°C.


На 10°C выше нормы поднимутся столбики термометра на Урале, в Свердловской области, например, также будет +30-35°C, как и в Челябинской; в Курганской и Тюменской – до +37°C.


В Омской области и Алтайском крае ожидается +28°C. Об этом Вильфанд рассказал РИА "Новости".

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