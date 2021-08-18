Глава аэропорта Кемерова займет место задержанного ФСБ директора воздушной гавани в Челябинске

Как стало известно, Виталий Кашин, который в настоящее время возглавляет кемеровский аэропорт, будет назначен на должность руководителя международного аэропорта им. Курчатова в Челябинске. Причиной таких изменений стало задержание нынешнего главы челябинской воздушной гавани Андрея Осипова сотрудниками ФСБ. Его обвиняют в мошенничестве.

Осведомленный источник сообщил изданию URA.RU, что Кашин возглавит аэропорт уже на следующей неделе. До назначения в кемеровский аэропорт в 2019 году он также руководил воздушными гаванями в Якутске, Ярославле и Чите. Всего за плечами 45-летнего топ-менеджера около 20 лет работы.