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Глава аэропорта Кемерова займет место задержанного ФСБ директора воздушной гавани в Челябинске

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Генеральный директор международного аэропорта Кемерово им. А. Леонова покинет пост, чтобы возглавить челябинский аэропорт, руководитель которого был задержан спецслужбами.

Как стало известно, Виталий Кашин, который в настоящее время возглавляет кемеровский аэропорт, будет назначен на должность руководителя международного аэропорта им. Курчатова в Челябинске. Причиной таких изменений стало задержание нынешнего главы челябинской воздушной гавани Андрея Осипова сотрудниками ФСБ. Его обвиняют в мошенничестве.


Осведомленный источник сообщил изданию URA.RU, что Кашин возглавит аэропорт уже на следующей неделе. До назначения в кемеровский аэропорт в 2019 году он также руководил воздушными гаванями в Якутске, Ярославле и Чите. Всего за плечами 45-летнего топ-менеджера около 20 лет работы.

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