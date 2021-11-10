Гипермаркет в Кемерове попал на торги за 262 млн рублей

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Здание крупного магазина, расположенного в столице Кузбасса, выставили на продажу более чем за 262 млн рублей.

Сегодня, 10 ноября, в сети появилось объявление о продаже магазина, расположенного в Кемерове на улице Терешкова, дом № 58. Общая площадь торгового объекта составляет 10 243,5 квадратных метров.

‒ Продается магазин, 2 этаж ‒ офисы, законсервирован. Имущество реализуется с торгов в рамках банкротства должника на ЭТП "Электро торги", ‒ говорится в объявлении.

Желающим приобрести торговую площадь придется заплатить 262 064 589 рублей.


Отметим, что данный магазин принадлежит ГК "Холидей", признанной банкротом.

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